TV 1848 Oberstein spendet Geld und unterstützt Leukämiehilfe der Stefan-Morsch-Stiftung

OBERSTEIN. Das 175. Jubiläum ist ein Meilenstein in der Geschichte des TV 1848 Oberstein. Bei dem Vereinsfest wurde nicht nur die langjährige Gemeinschaft gefeiert, sondern auch kräftig Geld gesammelt: 1.100 Euro sind bei einer Tombola zusammengekommen. Mit dieser Summe unterstützt der Sportverein nun Deutschlands erste Stammzellspenderdatei, um für bessere Lebenschancen für Menschen mit Leukämie zu sorgen.

Bei der vorweihnachtlichen Übergabe des symbolischen Schecks betont Stephanie Ackermann, zweite Vorsitzende des TV 1848 Oberstein: „Nicht nur der Sport gehört zu unseren Aufgaben, sondern auch, dass wir uns als Verein für unsere Mitmenschen engagieren. Mit der Spendensumme möchten wir die wichtige Arbeit der Stefan-Morsch-Stiftung unterstützen. Denn Leukämie kann jeden treffen, deshalb geht das auch jeden an.“ Bruno Zimmer, Vorstand der Birkenfelder Stammzellspenderdatei, nimmt den Scheck entgegen: „Ich freue mich über das große Vertrauen in unsere Arbeit und über den Rückhalt in der Region! Diese Spende ist ein wichtiger Baustein dafür, dass Leben gerettet werden können.“

Mithilfe von Spendensummen entlastet die Stefan-Morsch-Stiftung Krebs- und Leukämiekranke sowie ihre Familien, wenn sie durch die Erkrankung in finanzielle Not geraten sind. Ein weiteres erklärtes Ziel von Deutschlands erster Stammzellspenderdatei ist es, Menschen zu überzeugen, sich als Stammzellspenderinnen und -spender registrieren zu lassen. Für jeden neuaufgenommenen Lebensretter und jede neuaufgenommene Lebensretterin entstehen jedoch Registrierungskosten von je 40 Euro. Spenden helfen dabei, für diese Kosten aufzukommen. Darüber hinaus investiert die gemeinnützige Organisation in Forschungsvorhaben mit dem Ziel, die Behandlung und Versorgung von Erkrankten weiter zu verbessern.

Bruno Zimmer erläutert: „Bei der Hilfe gegen Blutkrebs ist jeder Einzelne gefragt, ob mit der Typisierung oder durch einen kleinen Geldbetrag. Nur mit der Solidarität möglichst vieler Menschen, Vereinen, Unternehmen sowie Schulen können wir langfristig helfen und Leben retten.“

Mehr über die Arbeit der Stefan-Morsch-Stiftung erfährt man unter www.stefan-morsch-stiftung.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit, sich online als Stammzellspenderin oder -spender zu registrieren. (Quelle: Stefan-Morsch-Stiftung)