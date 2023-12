Trier-Saarburg: Vielfältige Lebensgeschichten – Einbürgerungsfeier in der Kreisverwaltung

TRIER. Vorweihnachtliche Stimmung lag in der Luft: Bei einer Feierstunde in der Kreisverwaltung hat der Erste Kreisbeigeordnete Alfons Rodens 29 Menschen aus 14 Ländern ihre Einbürgerungsurkunde übergeben. Zusammen mit der Beauftragten für Migration und Integration, Avin Youssef, begrüßte er die neuen deutschen Staatbürgerinnen und Staatsbürger zu diesem Abend im Sitzungssaal.

„Es ist eine Freude, dass Sie sich heute nochmal neu zu unserem Land, unseren Werten und zu unserer Demokratie bekennen“, sagte Alfons Rodens in seiner Begrüßungsrede. „Auch im Namen von Landrat Stefan Metzdorf darf ich Ihnen herzlich zur Einbürgerung gratulieren“.

Vielfältige Lebensgeschichten

Die Lebensgeschichten der Anwesenden sind ganz unterschiedlich. Einige sind in Deutschland geboren, andere zur Arbeit oder der Liebe wegen nach Deutschland gekommen. Wieder andere mussten aufgrund von Krieg oder Verfolgung aus ihren Heimatländern fliehen.

„Doch was Sie alle gemeinsam haben, ist, dass Sie Ihr neues Zuhause im Kreis Trier-Saarburg gefunden haben und sich entschieden haben, hier zu bleiben“, so Rodens. Es sei nicht nur eine Entscheidung in Deutschland zu leben, sondern auch ein „Ja“ zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit all ihren Rechten und Pflichten. Für die elf Männer und 18 Frauen – darunter auch sechs Kinder, die die deutsche Staatsangehörigkeit erhielten, war es ein besonderer Abend. Auch viele Angehörige und Freunde waren gekommen, um gemeinsam mit ihnen zu feiern.

Festlich umrahmt wurde das Programm von dem Bläserquartett der Kreismusikschule, das unter anderem für ihr Lied „Fröhliche Weihnacht überall“ viel Applaus erhielt. Alfons Rodens ermutigte die Anwesenden, die Einbürgerung auch als ein „Ja“ zu gesellschaftlichem Engagement zu verstehen – insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen im kommenden Jahr hoffe er, dass sich viele in ihren Ortsgemeinden, den Verbandsgemeinden oder auf Kreisebene einbringen werden.

Rund 250 Einbürgerungen pro Jahr

Neben Staaten der Europäischen Union – darunter Polen, Italien, Finnland und Luxemburg – kommen die eingebürgerten Menschen unter anderem aus der Türkei, Syrien, Nigeria, Mexiko und Madagaskar. Jährlich bürgert der Landkreis Trier-Saarburg in mehreren Veranstaltungen rund 250 Personen ein.

(Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)