Bernkastel-Kues: Kleider & Mehr e.V. mit toller Spende für die Hospizarbeit im Raum Wittlich

BERNKASTEL/WITTLICH. Kleider & Mehr e.V., eine soziale Einrichtung in Bernkastel-Kues, überreichte im Dezember 2023 jeweils eine Spende an die Katholische Hospizgesellschaft Eifel-Mosel gGmbH für den Bau des Hospizhauses Wittlich sowie an den Förderverein Hospizhaus Wittlich für die Region Eifel-Mosel e.V. für dessen Engagement zur Verbreitung des Hospizgedankens und zur Förderung der Hospiz- und Palliativarbeit.

„Wir wollen auch weiterhin sozial tätig sein in unserer Region“, so Hiltrud Kolz, Vorsitzende von Kleider & Mehr. „Wir sind froh und dankbar, dass das Hospizhaus eine Versorgungslücke in unserer Region schließen wird. Bisher mussten Hospizgäste und deren Angehörige teils weite Wege in Kauf nehmen.“

Zweck des Vereins Kleider & Mehr ist nach eigenen Angaben die Unterstützung der Migration, Inklusion und Beachtung der Nachhaltigkeit durch die Unterhaltung einer Kleiderkammer zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen. Dies geschieht durch die Annahme von Spenden in Form von Haushaltsgegenständen und Kleidung jeglicher Art, die gegen eine geringe Aufwandsentschädigung weitergegeben werden. Die Mitarbeitenden sind ehrenamtlich tätig.

Heinz Peter Schäfer, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, bedankte sich für die Spende – übrigens die erste, die der noch junge Verein erhalten hat. „Dies bestärkt uns, den nun eingeschlagenen Weg mutig und engagiert weiterzugehen. Wir wollen uns einsetzen für die ideelle, personelle und finanzielle Förderung der Betreuung und Begleitung von Patienten mit unheilbaren Krankheiten in der letzten Lebensphase sowie der ihnen nahestehenden

Personen.“

Hospiz-Projektleiterin Hanne Benz: „Wir danken dem Vorstand von Kleider & Mehr und allen Beteiligten für diese großzügige Spende. Das Hospizhaus ist nicht nur auf bürgerschaftliches Engagement angewiesen, sondern auch auf finanzielle Unterstützung: für den Aufbau, die Ausstattung und den Betrieb. Daher freuen wir uns natürlich auch über weitere Spenden.“

Das Spendenkonto der Hospizgesellschaft lautet:

PAX Bank

IBAN: DE62 3706 0193 3000 3670 19

BIC: GENODED1PAX

Verwendungszweck: „Spende Hospizhaus Wittlich“ (bei Wunsch nach einer Spendenquittung

bitte Adresse angeben oder E-Mail senden an spenden@hospiz-wittlich.de)

Mehr Informationen zum Hospizhaus Wittlich unter www.hospiz-wittlich.de