Brutaler Handtaschenraub: 86-Jährige verletzt!

BIRKENFELD. Wie die Polizei in Idar-Oberstein mitteilt, ereignete sich am heutigen Montag, 18. Dezember 2023, sich auf dem Parkplatz hinter der Kreissparkasse in Birkenfeld gegen 11.25 Uhr ein Handtaschenraub.

Ein bisher unbekannter Täter riss der Geschädigten, einer 86-jährigen Frau, die gerade in ihr Auto einsteigen wollte, mit Gewalt die mitgeführte Tasche aus der Hand.

Hierdurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß mit der geraubten Tasche, in der sich das Portemonnaie mit einem Bargeldbetrag in mittlerer 3-stelliger Höhe befand. Zuvor hatte die Geschädigte in der Bank Bargeld abgehoben und war dabei vermutlich vom Täter beobachtet worden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, europäische Erscheinung, bekleidet mit grauer Jacke und einer grauen Mütze.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet Zeugen, sich bei der Polizei Birkenfeld, Tel.: 06782/9910 oder Kriminalpolizei Idar-Oberstein, 06781/5610, zu melden.