Trier: Attacke in der Nordallee – Mann schlägt Passantin unvermittelt mit Faust ins Gesicht

TRIER. Nach einem Körperverletzungsdelikt in der Nordallee fahndet die Polizei Trier nach einem bislang unbekannten, männlichen Täter. Dieser schlug am Abend des 6.12.2023, gegen 20.00 Uhr, einer 22-jährigen Passantin in der Nordallee, auf Höhe der Apotheke nahe des Brüderkrankenhauses, unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht, sodass diese zu Boden fiel.

Anschließend flüchtete der Täter von der Örtlichkeit in Richtung Theobaldstraße. Nach Angaben der Geschädigten standen zum Tatzeitpunkt zwei Fahrzeuge an einer nahegelegenen Ampel. Die Insassen der Fahrzeuge könnten das Geschehen beobachtet haben.

Zeugen, insbesondere die Insassen der beiden Fahrzeuge, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (Telefon: 0651-9779-5210). (Quelle: Polizeidirektion Trier, dpa)