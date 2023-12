Rheinland-pfälzische Landespolizeibeauftragte berichtet über Beschwerden von Bürgern

MAINZ. Die rheinland-pfälzische Polizeibeauftragte stellt am heutigen Donnerstag (11.00 Uhr) in Mainz ihren Tätigkeitsbericht vor. Barbara Schleicher-Rothmund wird über die Beschwerden zur Arbeit der Ordnungshüter berichten, mit denen sich die Menschen im Land im Zeitraum 2022/2023 an sie wandten.

Die Bürger- und Landespolizeibeauftragte hatte im Vorjahr auch von Beschwerden von «Reichsbürgern» berichtet, die etwa ihren Waffenschein zurück erhalten wollten oder statt ihres Personalausweises einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen wollten. (Quelle: dpa)