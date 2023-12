Erfolg für Trierer Kraft Bräu: Bronze für Seb’s Pale Ale beim European Beer Star 2023

TRIER. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr mit der Goldmedaille für Seb’s Pale Ale, gibt es erneut gute Nachrichten vom European Beer Star. Während der Fachmesse BrauBeviale in Nürnberg wurde Kraft Bräu am 29. November im Rahmen einer großen Preisverleihung erneut ausgezeichnet. In der Rubrik English Style Bitter gab es für Seb’s Pale Ale nach Gold im Vorjahr diesmal die Bronzemedaille.

Der European Beer Star wird seit 2004 vom Verband Private Brauereien veranstaltet und hat sich zu einem der bedeutendsten Bierwettbewerbe weltweit entwickelt.

Zum 20. Mal kämpften nationale und internationale Brauereien in 74 Kategorien um Medaillen. Nur die besten drei Biere pro Kategorie erhalten von der Expertenjury das begehrte Edelmetall.

Insgesamt 2356 Biere von 553 Brauereien aus 47 Ländern wetteiferten bei der diesjährigen Jubiläumsausgabe des European Beer Star um einen der begehrten Awards. 150 internationale Verkosterinnen und Verkoster, bestehend aus Braumeistern, Fachjournalisten, Biersommeliers und weiteren Bierexperten, haben am 14. und 15. September die Qualität der eingesandten Biere beurteilt. Die Bewertung erfolgte dabei rein nach sensorischen Kriterien: Optik, Geruch und Geschmack sowie sortentypische Merkmale wurden von der Fachjury objektiv bewertet.

Seb‘s Pale Ale konnte erneut vor der international besetzten Expertenjury bestehen und belegte in der Rubrik „English Style Bitter“ in diesem Jahr den dritten Rang. „Die Bronzemedaille ist für uns eine riesige Bestätigung“, freut sich Sebastian Nguyen, Brauerei- & Vertriebsleiter bei Kraft Bräu, über die Auszeichnung beim European Beer Star 2023.

„Die Goldmedaille im Vorjahr war eine kleine Sensation, doch die Auszeichnung in diesem Jahr ist für uns fast noch mehr wert, denn sie macht deutlich, dass unser Seb’s Pale Ale sich in der Weltspitze etabliert hat“, ergänzt der sichtlich stolze Brauer.

Das moderne, aber tief in der angelsächsischen Tradition verwurzelte Bier bereichert seit 2012 die Bierspezialitäten der Trierer Brauerei. Im Zentrum des Geschmackserlebnisses steht die perfekte Harmonie aus einem kräftig-malzigen Körper mit feiner Süße und fruchtigen Hopfennoten voller Zitrus, reifen Steinfrüchten und Melone.

„Seb’s Pale Ale ist ein Meilenstein in unserer mittlerweile 25-jährigen Brauereigeschichte. Es war im Jahr 2012 das erste Kreativbier, das es in unser festes Sortiment geschafft hat, lange bevor Craftbier auch in Deutschland Fuß gefasst hat. Dass es mehr als eine Dekade später auch internationale Auszeichnungen sammelt, macht mich ungemein stolz“, so Klaus Tonkaboni, Geschäftsführer der Kraft Bräu GmbH, zum Gewinn der Bronzemedaille beim European Beer Star 2023.