Von Pkw erfasst und schwer gestürzt: 50-jährige Fahrradfahrerin stirbt im Krankenhaus

KAISERSLAUTERN. Wie die Polizei Westpfalz mitteilt, ist neun Tage nach dem schweren Unfall auf der L387 zwischen Kaiserslautern und Morlautern die verletzte Fahrradfahrerin verstorben.

Die 50-jährige Frau erlag am Mittwoch im Krankenhaus den Folgen ihrer erlittenen Verletzungen.

Die Frau war am späten Nachmittag des 20. November mit ihrem E-Bike auf dem Weg von der Lauterstraße in Richtung Morlautern von hinten von einem Auto erfasst worden und schwer gestürzt. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen des Unfalls dauern an. Ein Sachverständiger ist eingeschaltet.