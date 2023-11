Mutter und Kind auf dreister Diebestour von Polizei erwischt

LEBACH/NALBACH. Am Sonntag, den 26.11.23 wurde gegen 12:00 Uhr eine 32-jährige Frau mit ihrem 10-jährigen Sohn in der Mühlenstraße in Nalbach nach einem versuchten Trickdiebstahl angetroffen und festgehalten.

Ein 83-jähriger Anwohner aus der Etzelbachstraße meldete zuvor der Polizei, dass diese Frau unter Vortäuschung einer gemeinsamen, vergangenen Bekanntschaft versuchte, über ein mehrere Minuten andauerndes Gespräch sowie auch versuchten Umarmungen in sein Haus zu gelangen.

Letztendlich verhinderte der 83-jährige Anwohner den Zutritt und meldete den Vorfall unverzüglich der Polizei. Nachdem die Polizei die verdächtige Frau mit dem Kind angetroffen hatte, konnte festgestellt werden, dass sie im Bereich Dillingen im August einen Trickdiebstahl mit ihrem Sohn vollendet hatte. Ersten Ermittlungen zufolge steht sie in Verdacht, weitere ähnliche Trickdiebstähle vollendet oder versucht zu haben.

Die Verdächtige ist ca. 30 Jahre alt, normale Statur, ca. 160 cm groß, braune längere Haare, trug eine dunkelgrüne Winterjacke (Kapuze mit beigefarbenen Fellbesatz), einen schwarzen Rock mit schwarzen Leggins, eine Wollmütze (hellbraun mit Leopardenmuster) und führte eine kleinere, schwarz-graue Einkaufstasche mit sich. Das Kind hatte schwarze Haare, war schlank und ca. 120 cm groß und trug eine blaue Jeans mit einer grau-grünen Jacke.

Ihre Polizeien Lebach und Saarlouis bitten Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.