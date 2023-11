++ Update: Tödlicher Unfall auf der L141 bei Salmtal – auch LKW-Fahrer schwer verletzt ++

SALMTAL. Am Donnerstag, den 23.11.2023, kam es gegen 17.30 Uhr auf der L141 zwischen Wittlich und Salmtal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Fahrer eines PKWs tödlich verletzt wurde (lokalo.de berichtete).

Der 32-jährige befuhr mit seinem PKW die L141 von Wittlich kommend in Fahrtrichtung Salmtal. Ein 37-jähriger LKW-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die L141 in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der 32-Jährige unmittelbar vor der Ortslage Salmtal in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden LKW. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des PKWs eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit.

Der 37-Jährige LKW-Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der besagte Streckenabschnitt war für mehrere Stunden gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Salmtal und Hetzerath, die Wehrleitung Wittlich-Land, die FEZ Wittlich-Land, mehrere RTW-Besatzungen mit Notarzt, die Straßenmeisterei Wittlich, ein Bergungsunternehmen sowie ein Abschleppunternehmen und die Polizei Wittlich. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)