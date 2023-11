Startup Slam mit Gründern: Audimax der Uni Trier wird zur “Höhle der Löwen”

TRIER. Sieben Minuten haben die Gründerinnen und Gründer Zeit, die am 1. Dezember an der Uni Trier zum Startup Slam antreten. Sieben Minuten, in denen sie ihre Geschäftsideen kurzweilig und humorvoll, aber auch überzeugend vortragen können. Um das Publikum auf die eigene Seite zu ziehen, sind bei der Präsentation so ziemlich alle Mittel erlaubt.

Für die bis zu acht Slammerinnen und Slammer aus Trier und der Region ist diese Veranstaltung eine hervorragende Plattform, ihre Innovationen und Ideen vorzustellen. Es geht aber auch um den Tagessieg oder zumindest um einen Platz auf dem Podium. Wer am Ende auf dem Siegertreppchen stehen wird, entscheidet beim Slam an der Uni Trier aber keine „Löwen-Jury“ aus Multimillionären und erfolgreichen Investoren, sondern das Trierer Publikum.

„Deshalb ist es entscheidend, die eigenen Geschäftsvisionen möglichst kreativ und unterhaltsam unter die Leute zu bringen“, empfiehlt Sabrina Rohles vom Gründungsbüro Trier, das den Slam veranstaltet. Die gemeinsame Einrichtung der Universität Trier und der Hochschule Trier kooperiert dabei mit dem Kulturraum Trier, der reiche Erfahrung mit der Durchführung von Slams hat, sei es als Poetry, Science oder Comedy Slam. Für den Kulturraum ist es in Trier auch bereits der dritte Startup Slam. „Wir wollen mit diesem Format Gründerinnen und Gründern ein Forum bieten und die Thematik stärker in die Region und an die Hochschulen bringen“, sagt Peter Stablo vom Kulturraum, der die Veranstaltung im Audimax moderieren wird.

„Mit dem Gründungsbüro wollen wir zeigen, dass Gründen die Chance bietet, selbst etwas zu gestalten. Wir wollen Menschen dazu motivieren und ihnen mit unseren Angeboten das Wissen dazu vermitteln“, sagt Berenike Meyer vom Gründungsbüro Trier. Für den Slam an der Universität haben die Veranstalter eine Schirmherrin mit viel Gründungserfahrung gefunden. Die Trierer Bundestagsabgeordnete Verena Hubertz gründete selbst vor zehn Jahren mit einer Studienfreundin in Berlin ein erfolgreiches Startup. Das Thema liegt der Politikerin daher ebenso am Herzen wie dem Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe, der sich ebenfalls zum Startup Slam im Audimax angesagt hat.

In Stimmung gebracht werden die Besucher von Serkan Ates-Stein, 1,5-facher Master im Comedy Slam – ein Sieg und ein zweiter Platz – und Teilzeit-Beatboxer, wie er sich selbst bezeichnet. Für gute Unterhaltung dürfte also gesorgt sein, beim Trierer Startup Slam. Die teilnehmenden Slammerinnen und Slammer werden das Ihre dazu tun. Schließlich winken Podestplätze und Preise – und vielleicht sitzt ja auch ein interessierter Investor im Publikum.

Startup Slam Trier

Universität Trier, Audimax (Mensagebäude)

Freitag, 1. Dezember 2023, 20:00 Uhr

Eintritt frei (Quelle: Universität Trier)