Kooperationsvereinbarung: Förderschule Reinsfeld auf dem Weg zur Naturpark-Schule

REINSFELD/HERMESKEIL. Die St. Martinus-Schule in Reinsfeld wurde mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Förderschule, ihres Trägers dem Landkreis Trier-Saarburg und dem Naturpark Saar-Hunsrück in das „Netzwerk der Naturpark-Schulen“ aufgenommen.

Ziel des Projektes Naturpark-Schule ist, eine feste und dauerhafte Kooperation zwischen dem Naturpark Saar-Hunsrück und den beteiligten Schulen im Naturpark aufzubauen. Dabei werden kultur-, natur- und nachhaltigkeitsrelevante Themen im Schulalltag verankert. Nach einer erfolgreichen Auf- und Ausbauphase wird die Schule dann offiziell als Naturpark-Schule ausgezeichnet.

Schulleiterin Petra Falterbaum-Thomassin freut sich mit Unterstützung des Naturparks Saar-Hunsrück und der externen Kooperationspartnern den Naturbezug weiter ausbauen zu können.

„Die St. Martinus-Schule ist seit jeher an außerschulischen Lernorten in und um den Schulstandort Reinsfeld unterwegs, um den Schülerinnen und Schüler einen alltagsbezogenen und handlungsorientierten Unterricht zu ermöglichen. Mit der Ernennung zur Naturparkschule kann dies noch vielfältiger, strukturierter und mit professioneller Unterstützung des Naturparkteams geschehen. Alle Lehrkräfte und Kinder der St. Martinus-Schule freuen sich auf eine gewinnbringende Kooperation mit Projekten, Ausflügen, Unterricht in der Natur und noch vielem mehr.“

Projekte mit außerschulischen Kooperationspartnern zu Naturthemen führte die Schule bereits in vergangenen Jahren durch. Dieses Jahr bildete sich das Kollegium zum Thema „Einsatzmöglichkeiten von Naturpark-Umweltbildungsmaterialien“ weiter. Die Naturpark-Angebote zu Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) versuchen vor allem das aktive Erleben mit allen Sinnen und selbstständiges Forschen und Erkunden zu vermitteln. Dies verstärkt den Lerneffekt und fördert Handlungskompetenzen und die Befähigung vorausschauend, reflektiert und kritisch zu denken.

Naturpark-Vorsitzender Landrat Stefan Metzdorf hebt hervor, „dass insbesondere in unserer globalisierten Welt, es wichtig ist, eine gute Verbundenheit mit der Heimat zu stärken. Das Projekt bietet uns die Chance den Kontakt der Schülerinnen und Schüler mit der Natur und das Lernen zusammen mit den regionalen Natur- und Kulturgegebenheiten zu fördern. Das Wissen und die Wertschätzung, die dadurch wachsen, sind eine notwendige Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft. Ich freue mich, dass unser Naturpark mit dem Projekt Naturpark-Schulen die Chance hat die nachhaltige Bildung der Region zukünftig positiv zu beeinflussen. Da der Landkreis Trier-Saarburg der Träger dieser Schule ist, kann ich auch Stolz sein, dieses Projekt unterstützen zu können.“

Weitere Informationen: Geschäftsstelle Naturpark Saar-Hunsrück, Trierer Straße 51, 54411 Hermeskeil, Tel. 06503/9214-0, info@naturpark.org.