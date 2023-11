Rote Teufel verlieren Testspiel gegen Düdelingen

KAISERSLAUTERN/LUXEMBURG. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat inmitten der Länderspielpause eine Testspiel-Niederlage hinnehmen müssen.

Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster verlor am Freitag mit 0:1 (0:0) gegen F91 Düdelingen aus Luxemburg.

Das Tor des Tages für den Außenseiter erzielte Samir Hadji in der 54. Minute. Die Partie war am Nachwuchsleistungszentrum des FCK ausgetragen worden. In der Liga geht es nächste Woche Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel weiter.