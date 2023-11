Blinde Zerstörungswut: Reifenstecher schlägt in Osburg zu

OSBURG/HERMESKEIL. Wie die Polizei in Hermeskeil mitteilt, kam es in der Nacht von Samstag, 11.11.2023, auf Sonntag, 12.11.2023, in der Ortslage Osburg im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 10.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Der oder die unbekannten Täter haben bei einem geparkten PKW den Vorder- als auch den Hinterreifen der Fahrerseite durch kleine Einstiche beschädigt, sodass die Luft aus den Reifen entwichen ist.

Die Polizei Hermeskeil bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.