Saar-Polizei verfolgt Tankbetrüger: Täter entwischen nach Frankreich

ST. INGBERT. Zwei Tankbetrügern ist die Flucht vor der Polizei nach Frankreich gelungen. Sie hatten am Dienstagnachmittag an einer Tankstelle in St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) für mehrere Hundert Euro Diesel abgefüllt und waren geflüchtet, ohne zu bezahlen, wie die Polizei mitteilte.

Eine Tankstellenmitarbeiterin hatte die Polizei alarmiert, weil die Betrüger dort schon vorher mit einer ähnlichen Masche Erfolg gehabt hatten.

Als ein Streifenwagen eintraf, flüchteten die beiden Täter. An ihrem Wagen hatten sie gestohlene Kennzeichen montiert. Die Polizisten verfolgten die Betrüger über die Autobahn 6, ihnen gelang aber die Flucht über die französische Grenze.