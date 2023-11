Trier: Soziales Engagement – Golfer um Elmar Frank unterstützen Kinderschutzbund und Krankenhaus

TRIER. Tolles soziales Engagement: Auch in diesem Jahr hat die private Golftruppe um den ehèmaligen Zweitligaspieler der Trierer Eintracht, Elmar Frank, ihre Turniere in den Dienst der guten Sache gestellt. Über das gesamte Jahr kam ein bemerkenswerter Betrag zusammen, welcher nun gespendet werden konnte.

So wurden am vergangenen Freitag insgesamt 3.000,00 Euro an die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Trier, Marion Friedrich und die Geschäftsführerin, Corinna Engelmann übergeben. Auf Initiative von Jürgen Melsheimer wurden weitere 1.500,00 Euro an das Krankenhaus CHAK in Afghanistan gespendet.

Die Gruppe aus Golfern, überwiegend aus dem Golfclub Trier, hat in den vergangenen Jahren bereits mehr als 60.000 Euro für soziale Zwecke gespendet.