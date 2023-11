Großangelegte Fahndung: Tankstelle mit vorgehaltener Schusswaffe ausgeraubt

WORMS. Am Sonntagabend betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 17.15 Uhr eine Tankstelle in der Alzeyer Straße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem der Räuber die Einnahmen an sich genommen hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt. Trotz einer großangelegten Fahndung konnte er nicht mehr gefasst werden. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

– ca. 160cm groß

– ca. Mitte 50

– korpulente Statur

– dunkler Teint

– südländischer Phänotyp

-Kleidung: Strickpullover mit auffälligem Muster in braun/weiß, dunkle Hose, rote Basecap, dunkle Sonnenbrille, OP-Maske

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. (Quelle: Polizeidirektion Worms)