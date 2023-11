Vulkaneifel: Zwei Verletzte bei Unfall – auch Rettungshubschrauber vor Ort

DAUN. Zu einem Verkehrsunfall in einem Kreuzungsbereich zwischen Daun/Weiersbach und Üdersdorf wurden die Feuerwehren aus Daun und Üdersdorf am vergangenen Freitag, 10. November alarmiert.

An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass sich in jedem der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge eine verletzte Person befand, glücklicherweise jedoch niemand eingeklemmt war. Die Verletzten konnten schließlich vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehren stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und sicherten gleichzeitig die Unfallstelle ab.

Im Einsatz war auch die Polizei, der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber Air Rescue Nürburgring.