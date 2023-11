BITBURG. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, wurden in der vergangenen Nacht auf dem Bedaplatz in Bitburg, im Zeitraum ab ca. 00:00 Uhr, an zwei Schaustellerfahrzeugen jeweils ein Reifen zerstochen.

Die Fahrzeuge waren im Rahmen der Bitburger Herbstkirmes an der Örtlichkeit abgestellt. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, sich persönlich oder unter der 06561-96850 zu melden.