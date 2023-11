Luxemburg: Mann bedroht Nachbarn mit Messer – Drohungen gegen Polizeibeamte

LIMPERTSBERG. Am 11.11.2023, gegen 17.50 Uhr, wurden Bewohner in der rue Jean Aveugle in Luxemburg-Limpertsberg von einem Nachbar mit einem Messer bedroht. Die alarmierte Polizei traf den Mann in seiner Wohnung an, woraufhin dieser den Beamten gegenüber ein sowohl aggressives als auch unkooperatives Verhalten an den Tag legte.

Aus Sicherheitsgründen mussten dem Mann Handfesseln angelegt werden. Das in Frage stehende Messer konnte schließlich bei einer Hausdurchsuchung im Zimmer vorgefunden werden. Während der Amtshandlungen im Dienstwagen sowie auf der Dienststelle konnte der Mann sich nicht beruhigen und drohte fortwährend den Beamten.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)