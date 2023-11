Betrunken mit Roller gegen PKW geknallt: Verlorener Schuh identifiziert flüchtigen Fahrer

VÖLKLINGEN-LAUTERBACH. Am Samstagmorgen wurde die Polizei Völklingen gegen 6.00 Uhr von Anwohnern in der Lauterbacher Hauptstraße wegen eines Verkehrsunfalls mit Flucht alarmiert. Ein Mann war mit seinem Motorroller auf der Hauptstraße in Lauterbach in Richtung Frankreich unterwegs gewesen, als er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Fahrzeugheck eines dort geparkten PKWs kollidierte.

Nach der Kollision flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle. Wie die Polizei Völklingen bei der anschließenden Unfallaufnahme feststellte, hatte der Unfallverursacher neben dem stark unfallbeschädigten Motorroller auch einen Schuh an der Unfallstelle zurückgelassen, den er offenbar bei der Kollision verloren hatte. Dieser Umstand erleichterte die Suche nach dem Flüchtigen deutlich.

Fahndungskräfte stellten ca. 200 Meter von der Unfallstelle entfernt am Straßenrand stehend einen jungen Mann fest, der nur einen Schuh trug und per Anhalter versuchte, ins angrenzende Frankreich zu gelangen. Als man dem Mann das Gegenstück seines aufgetragenen Schuhs präsentierte, räumte er die Verursachung des Unfalls ein.

Der 24-jährige Franzose, der bei dem Unfall lediglich leichte Schürfwunden davongetragen hatte, war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war der Beschuldigte nicht.

Er musste die Polizei auf die Völklinger Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt ein Blutprobe entnommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den 24-jährigen eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)