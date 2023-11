Raubüberfall an Bahnhof: Jugendlicher mit Pfefferspray attackiert – Tasche geklaut

HOMBURG. Am Sonntag, den 12.11.2023, kam es gegen 0.40 Uhr am Bahnhof in Homburg zu einer Raubstraftat zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen.

Zwei bislang unbekannte männliche Täter näherten sich dem Jugendlichen auf dem Gleisbereich und setzten Pfefferspray ein. Im Anschluss erbeuteten die Täter die Bauchtasche des Geschädigten und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)