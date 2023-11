Beim Linksabbiegen übersehen: PKW kollidiert mit Fahrrad – Radfahrerin schwer verletzt

BEXBACH. Am Samstag, den 11.11.2023, kam es gegen 12.30 Uhr in der Kleinottweilerstraße in Bexbach zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin.

Bei einem Linksabbiegevorgang übersah ein 40-jährige Fahrer eines Paketzustellfahrzeuges eine entgegenkommende 36-jährige Rennradfahrerin. Die Radfahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Kleinottweilerstraße war für ca. zweieinhalb Stunden für den Verkehr einspurig gesperrt. Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle hinzugezogen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)