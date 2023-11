Wohlverdienter Ruhestand – Führungswechsel im Audi Zentrum Trier

TRIER. Florian Diehl hat im September die Geschäftsführung des Audi Zentrums Trier GmbH übernommen – Manfred Sprauer verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Florian Diehl ist im Ursprung ein „Eigengewächs“ der LöhrGruppe, bei der er seine Ausbildung zum Automobilkaufmann im Jahre 2010 absolvierte. Nach seiner Ausbildung in Koblenz schloss er erfolgreich das Studium zum Betriebswirt im KFZ-Gewerbe an der BFC in Claw ab. Darauf folgend arbeitete er in den vergangenen 12 Jahren im Vertrieb der Marke Porsche in der Rhein-Main Region – durchweg von Erfolg gekrönt.

Der gelernte Automobilkaufmann hat den Job von der Pike auf gelernt und sieht aufgrund seines Spirits und Engagements den kommenden Aufgaben mit Freude entgegen. Auch privat geht Diehl den Schritt in die Region und bezieht gemeinsam mit seiner Familie bis zum Ende des Jahres 2023 sein neues Heim im Raum Trier. „Mir ist wichtig, in Trier persönlich präsent zu sein, dem Audi Zentrum Trier auch innerhalb der Stadt ein Gesicht zu geben um damit für den Audi Standort Trier eine überzeugende Identifikation mit der Region zu schaffen“, sagt Florian Diehl, denn gemeinsam mit seinem Team möchte er die Audi Zentrum Trier GmbH weiter ausbauen und positive Signale für die Zukunft setzen.

Infos und Kontakt:

Audi Zentrum Trier GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 17, 54292 Trier

0651 1701-0, info.azt@loehrgruppe. De, www.audi.zenrum-trier.audi