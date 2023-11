TRIER. Wegen Sicherungs- und Prüfarbeiten ist die Unterführung Richtung Ostallee am Mittwoch und Donnerstag, 15./16. November, gesperrt.

Der Verkehr wird über den Kreisverkehr an den Kaiserthermen umgeleitet. Die Abteilung Erhaltung Verkehrswege und Ingenieurbauwerke des Amtes StadtRaum Trier ist bemüht, die Maßnahme so schnell wie möglich durchzuführen und die dadurch entstehenden Behinderungen so gering wie möglich zu halten. (Quelle: Stadt Trier)