Vulkaneifel: Zerstörungswut nach Beziehungsstreit – 27-Jähriger tritt auf Auto ein

DAUN. Wie die Polizei Daun am Samstag mitteilt, begab sich ein 27-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Wittlich-Land am gestrigen Freitag, 03.11.2023, gegen 21.47 Uhr zu einem im Bereich des Kinoparkplatzes in Daun abgestellten Personenkraftwagen der Marke BMW und trat mehrfach gegen die Fahrerseite des Fahrzeuges.

Hierdurch wurden der Aussenspiegel und die Türe beschädigt.

Hintergrund dürften Beziehungsstreitigkeiten sein, da das Fahrzeug einem männlichen Bekannten der Ex-Freundin des Täters gehörte, welcher sich mit eben dieser in der Kino-Bar aufhielt.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.