0:2 gegen Fürth: Zweite Heimpleite für Kaiserslautern

KAISERSLAUTERN. Der 1. FC Kaiserslautern hat die zweite Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verloren die Pfälzer gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 0:2 (0:1) und fielen dadurch in der Tabelle mit weiterhin 18 Zählern hinter den nun punktgleichen Rivalen auf Rang acht zurück.

Vor 40 302 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion erzielten Gideon Jung in der 23. Minute und Julian Green (54./Foulelfmeter) am Samstag die Tore für die Gäste. Kaiserslautern beendete die Partie nur zu neunt. Erst sah Boris Tomiak (69.) wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte, dann schied Kevin Kraus in der Nachspielzeit mit einer Kopfverletzung aus und konnte wegen des bereits ausgeschöpften Wechselkontingents nicht ersetzt werden.

Fürth war in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft und hätte schon zur Pause höher führen können. FCK-Trainer Dirk Schuster demonstrierte seine Unzufriedenheit über die Darbietung seines Teams mit drei Wechseln zu Wiederbeginn. Die Hausherren agierten nun deutlich druckvoller und waren dem Ausgleich nahe. Der eingewechselte Philipp Klement (50.) traf jedoch nur den Pfosten.

Der Schwung der Roten Teufel erlahmte aber schnell, als Torwart Julian Krahl den Fürther Branimir Hrgota im Strafraum zu Fall brachte und Green den fälligen Strafstoß sicher verwandelte. Terrence Boyd (66.) bot sich die Chance zum Anschluss, sein Schuss wurde aber abgeblockt. So blieb es am Ende beim verdienten Auswärtssieg für die Gäste.