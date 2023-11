Beim Linksabbiegen übersehen: Schwerverletzter Kleinkraftrad-Fahrer auf der B51

SAARLOUIS. Am Freitag, den 3.11.2023, gegen 17.15 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der B51 zur BAB 8 (Anschlussstelle Dillingen-Süd, Fahrtrichtung Zweibrücken) in Saarlouis-Roden ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte, mit seinem Pkw im Einmündungsbereich auf die BAB 8 aufzufahren. Hierzu hielt er zunächst auf der dortigen Linksabbiegespur an einer für ihn Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage. Als diese auf Grünlicht wechselte, fuhr der Pkw-Fahrer in den Einmündungsbereich ein.

Ein 16-jährige Kleinkraftrad-Fahrer, der die B51 aus Richtung Saarlouis kommend in Fahrtrichtung Dillingen befuhr, missachtete zeitgleich das für ihn geltende Rotlicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen wurden erheblich beschädigt und waren in Folge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Der 16-jährige Kleinkraftrad-Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwerverletzt und in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Gesundheitszustand ist kritisch.

Zur Erstellung eines Spurensicherungs- und Vermeidbarkeitsgutachtens wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Sachverständiger beauftragt. Die beiden am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Die Unfallörtlichkeit war bis ca. 22.00 Uhr teilweise gesperrt, durch die Polizeiinspektion Saarlouis wurden entsprechende verkehrsregelnde Maßnahmengetroffen.

Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit beider Verkehrsunfallbeteiligten wurden entsprechende Blutprobenentnahmen durchgeführt. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)