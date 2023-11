TRIER. Dank einer Juniorprofessorin der Universität Trier und ihrem Team haben 92 namibische Kinder erste Erfahrungen mit Computern sammeln können.

Strahlend halten die Schülerinnen und Schüler ihre Urkunden in die Kamera. Zwei Wochen lang haben Juniorprofessorin Jacqueline Staub und drei Studenten der Universität Trier in drei öffentlichen Schulen im Süden von Namibia Kinder spielerisch ans Programmieren herangeführt. Das Besondere dabei: Viele der Schülerinnen und Schüler im Alter von neun bis 15 Jahre hatten zuvor noch nie einen Laptop in der Hand. Selbst für einige der Lehrkräfte an den Schulen in der ländlichen Hardap-Region war der Umgang mit Computern und insbesondere deren Programmierung neu.

„Trotz mancher Sprachbarrieren – nicht alle konnten gut Englisch – waren die Kinder mit einer unglaublichen Begeisterung und Neugier dabei“, berichtet Informatik-Didaktikerin Staub. Ziel des Projekts war es, einen Grundstein für Informatik-Unterricht zu legen und auch Lehrkräfte dafür zu schulen. Bisher gehört Informatik-Unterricht nicht zum Lehrplan in Namibia. Jacqueline Staub ist sich aber sicher, dass gerade auch Kenntnisse im Programmieren und algorithmischen Problemlösen für Kinder in dem Land immer entscheidender werden. Wer sie nicht hat, wird bald einen gravierenden Nachteil in der persönlichen und beruflichen Profilierung haben. Das in Namibia beheimatete Hilfswerk „We Do Special“ wird das Projekt vor Ort weiterführen. Die Organisation ist auf Bildungsprojekte spezialisiert und hatte auch die Laptops bereitgestellt. Die Leiterin Susanne Berchtold ist selbst Informatikerin.

Durch die Initiative von Susanne Berchtold und ihren Kontakt zu Jacqueline Staub kam es überhaupt erst zu der Reise der Trierer Delegation nach Namibia. Teil der Gruppe war zudem Valentina Dagiene, Informatik-Professorin von der Universität Vilnius. Um zu den drei weit auseinanderliegenden Schulen zu kommen, fuhr die Gruppe jeden Tag mit dem Jeep rund 200 Kilometer über Schotterstraßen durch die Wüste. Die Gruppe stand noch vor weiteren Herausforderungen: Vor Ort gab es zum Teil nur wenig Steckdosen, an denen die Laptops aufgeladen werden konnten. Auch hatten die Klassenräume teilweise keine elektrische Beleuchtung, sodass der Unterricht am späten Nachmittag in der beginnenden Dämmerung nach draußen verlegt wurde. „Wir haben dann in den Sand gezeichnet“, erzählt Jacqueline Staub.

Der Unterrichtsansatz war dabei spielerisch: Die Schülerinnen und Schüler haben in den zwei Wochen die kinderfreundliche Programmiersprache Logo kennengelernt. Damit galt es, verschiedene „Probleme“ zu lösen, wie beispielsweise eine Schildkröte zu instruieren, geometrische Figuren auf den Bildschirm zu zeichnen.

Doch nicht nur die Kinder haben viel mitgenommen, sondern auch die Trierer Studenten. „Es war interessant, einen Einblick in ein fremdes Schulsystem bekommen zu können“, sagt Informatikstudent Andre Mertes. Auch für seinen Kommilitonen, den Lehramtsstudenten Sascha Paulus, war es eine unvergessliche Reise voller neuer Erfahrungen: „Ich konnte viele, während des Studiums gelernte Unterrichtstechniken erproben und weiterentwickeln.“ Marlin Zapp erzählt: „Den Kindern wie auch uns fiel der Abschied schwer und war sehr rührend.“

Besonders gefreut hat sich die Trierer Gruppe, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende der zwei Wochen so viel gelernt hatten, um an dem weltweit bekannten Wettbewerb „Informatikbiber“ teilnehmen zu können. Die 92 Kinder waren die ersten Schülerinnen und Schüler in Namibia, die sich jemals den Aufgaben des Tests gestellt haben.

Von den Kindern wie den Lehrkräften seien sie gefragt worden, ob sie denn wieder kommen, berichtet Juniorprofessorin Staub. Sie plant, irgendwann nochmal mit einer Gruppe von Studentinnen und Studenten nach Namibia zu reisen, um an das Angestoße anzuknüpfen. Aber auch Lehrkräfte aus anderen Ländern außerhalb Europas haben bereits angeklopft. „Die Nachfrage nach Bildung im Informatik-Bereich ist sehr groß.“ (Quelle: Universität Trier)