Völlig unbelehrbar: 39-Jähriger wiederholt unter Drogen am Steuer erwischt

WADERN. Als offenbar unbelehrbar erwies sich ein 39-jähriger PKW-Fahrer bulgarischer Nationalität. Den im Landkreis Merzig-Wadern wohnenden Mann kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektio Nordsaarland bereits am 21.10.2023 anlässlich einer Verkehrskontrolle in Lockweiler.

Da der Mann unter Drogeneinfluss stand, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Im Fahrzeug des Mannes fanden sich geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am 3.11.2023 stellten Beamte der gleichen Dienststelle den Mann um 2.20 Uhr in Wadern fest. In seinem geparkten PKW fanden sich wiederum geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Obwohl dem Mann auch jetzt ein Fahren mit seinem Wagen untersagt wurde, setzte sich dieser später ans Steuer.

Um 4.05 Uhr fiel der Wagen des Mannes dann der Streifenwagenbesatzung auf und wurde zwischen Wadern und Morscholz angehalten. Da der Drogentest bei dem Fahrer positiv ausfiel, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Den Mann erwarten jetzt insgesamt zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)