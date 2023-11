Wiltingen: PKW fährt rückwärts über L138 – Fußgängerin erfasst und schwer verletzt

WILTINGEN/SAAR. Am Dienstag, den 31.10.2023, ereignete sich gegen 16.50 Uhr an der Zufahrtsstraße zum Friedhof Wiltingen, parallel zur L138, ein Unfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Fahrer des PKWs rückwärts in Richtung Parkplatz an der L138, unterhalb der Ortschaft, als es zum Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung gehenden Fußgängerin kam. Die Geschädigte erlitt dabei schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)