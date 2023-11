Unruhige Nacht in Luxemburg: Police Grand-Ducale rückt 50 Mal wegen Ruhestörungen aus

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden musste die Police Grand-Ducale rund 50 Mal wegen Nachtlärm, Streitereien oder anderer gemeldeter Störungen ausrücken.

Bei den Ruhestörungen handelte es sich größtenteils um Privatpartys, lärmende Nachbarn oder auch laute Musik aus Lokalen / von Feiern. In den meisten Fällen zeigten sich die Privatpersonen und Veranstalter verständnisvoll und die Angelegenheit konnte somit geklärt werden. In manchen Fällen konnte kein Lärm mehr festgestellt werden.

Ebenfalls wurden der Polizei im Laufe der Nacht an mehreren Orten öffentliche Auseinandersetzungen gemeldet. In den meisten Fällen konnte vor Ort nichts derartiges mehr festgestellt werden und die Überprüfungen ergaben, dass es sich lediglich um verbale Auseinandersetzungen gehandelt hatte und/oder keine der mutmaßlich implizierten Personen Klage führen oder auf polizeiliche Hilfe zurückgreifen wollte.

So zum Beispiel am 1.11.2023, gegen 2.15 Uhr, in einem Lokal in der Avenue de la Liberté in Differdingen, wo es zu einer Schlägerei zwischen zwei alkoholisierten Personen kam. Eine Polizeistreife konnte die beiden streitenden Männer voneinander trennen. Bei der Schlägerei wurden auch zwei Autos beschädigt. Einer der beiden Männer kam jedoch der mehrmaligen Aufforderung, sein Verhalten zu unterlassen und die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nach. In der Folge wurde entschieden, ihn in der Ausnüchterungszelle unterzubringen. Weitere Ermittlungen wurden in die Wege geleitet.

Des Weiteren wurde gegen 2.00 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in einer Tiefgarage in den Rives de Clausen in Luxemburg-Clausen gemeldet. Als die Polizeibeamten kurze Zeit später eintrafen, konnten sie nichts dergleichen mehr feststellen. Den Beamten fiel jedoch ein Fahrzeug auf, dessen Fahrer beim Vorbeifahren sämtliche Personen auf dem Parkplatz anschrie und beleidigte. Da er der Mahnung, dies zu unterlassen, nicht nachkam, wurde er zum Anhalten und Aussteigen aufgefordert, was der Fahrer jedoch ebenfalls verweigerte. Die Weiterfahrt konnte schließlich verhindert und der Fahrer trotz Widerstand immobilisiert werden. Daraufhin versuchte die Beifahrerin auf die Beamten loszugehen, konnte jedoch gestoppt werden. Auch diese beiden Personen kamen alsdann vorübergehend im Arrest unter. (Quelle: Police Grand-Ducale)