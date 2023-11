Verkaufsoffener Sonntag in Schweich: Busse werden umgeleitet und Haltestellen verlegt

SCHWEICH. Am verkaufsoffenen Sonntag in Schweich werden die Richtstraße und Brückenstraße am Sonntag, 5. November 2023, zwischen 9 und 20 Uhr voll gesperrt.

Daher fahren die Busse der Linie 87 in diesem Zeitraum zwischen den Haltestellen Ermesgraben und Bertradastraße eine Umleitung über Isseler Straße und Feldstraße. Die Haltestellen Brunnen, Altes Weinhaus und Bahnhofstraße werden an die Haltestellen Ermesgraben und Bertradastraße verlegt.

Für Fragen zur Busumleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (Quelle: SWT)