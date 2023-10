Vulkaneifel: Diebstahl-Serie geht weiter – Wieder mehrere Autos geplündert

HILLESHEIM. Am 28.10.2023 berichtete die Polizei bereits von Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen in der Ortslage von Oberbettingen.

Im Zeitraum 26.10.2023 bis 27.10.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter in die Ortslage von Oberbettingen und streiften hier scheinbar auf der Suche nach nicht verschlossenen Fahrzeugen durch die Straßen. Im Bereich der Straße “In der Luhn” waren sie leider erfolgreich, als sie dort insgesamt drei nicht verschlossene Fahrzeuge feststellten, welche sie nach Wertgegenständen durchsuchten.

Sie entwendeten letztlich aufgefundenes Bargeld und in einem anderen Fall eine Bassbox.

Nun am 30.10.2023 erhielt die Polizei Kenntnis von einer weiteren Tat nun aus dem Bereich des Hillesheimer Stadtgebiets. Demnach begaben sich im Zeitraum 26.10.2023 bis 27.10.2023 bisher unbekannte Täter zu einem unverschlossenen Fahrzeug im Bereich der Koblenzer Straße in Hillesheim. Hier entwendeten sie aus einem aufgefundenen Portemonnaie das Bargeld und die EC-Karten. Mit der EC-Karte wurden im Anschluss mehrere Zigaretten an einem Zigarettenautomaten erworben.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.