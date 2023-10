Horror-Crash im Saarland: Zwei Schwerverletzte (16 und 18) – Feuerwehr befreit Fahrer aus PKW

ÜBERHERRN. Am Samstag, 28.10.2023, ereignete sich gegen 19.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße L168 zwischen den Ortslagen Überherrn und Differten. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer beachsichtigte, mit seinem PKW von der L279 kommend auf die L168 einzubiegen, und übersah hierbei den PKW eines 23-Jährigen, der die L168 aus Richtung Überherrn in Fahrtrichtung Differten befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall schwerverletzt und musste in der Folge durch die freiwilligen Feuerwehren Überherrn und Wadgassen mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Seine drei Mitfahrer (einmal 18 Jahre alt und zweimal 17 Jahre alt) wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 23-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, sein 16-jähriger Beifahrer wurde schwerverletzt.

Alle Personen wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht für keine der Personen Lebensgefahr. Die beiden am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen wurden erheblich beschädigt und waren in Folge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Zur Erstellung eines Spurensicherungs- und Vermeidbarkeitsgutachtens wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Sachverständiger beauftragt. Die beiden am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Die Unfallörtlichkeit war bis ca. 24.00 Uhr gesperrt, durch die Polizeiinspektion Saarlouis wurden entsprechende verkehrsregelnde Maßnahmen getroffen. Eine Überprüfung der beiden Fahrzeugführer erbrachte keine Hinweise auf eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)