Wer hat an der Uhr gedreht…?: In der Nacht auf Sonntag gilt wieder die Winterzeit

TRIER. Um 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag, 29.10.2023, ist es wieder so weit: Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Einmal im Jahr ist die Zeitumstellung für Langschläfer eine schöne Sache – in der Nacht auf Sonntag kommt eine Stunde obendrauf. Die Nacht von Samstag auf Sonntag wird quasi die längste Nacht des Jahres!

Morgens wieder früher hell

Um 3 Uhr wird die Zeit auf 2 Uhr zurückgestellt, es gilt wieder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Damit endete die Sommerzeit und es beginnt die Winterzeit – morgens ist es dann wieder früher hell und nachmittags eher dunkel.

An Zeitschaltuhr an der Heizung denken!

Einen wichtigen Tipp gibt das Umweltministerium noch für die Zeitumstellung: Auch die Zeitschaltuhr an der Heizung sollte man ab Sonntag auf Winterzeit umstellen, wenn dies nicht automatisch geschieht!

Denn stellt man die Zeitschaltuhr an der Heizung nicht um, kann das die Heizkosten erhöhen. Denn läuft die Heizung einfach weiter mit Sommerzeit, nimmt sie ihre Arbeit morgens eine Stunde zu früh auf – unnötigerweise. Dafür sitzt man abends früher im Kalten und steuert vielleicht nach.

Ihren Ursprung hat die Winterzeit in Deutschland im Deutschen Reich 1893, wo zunächst die einheitliche mitteleuropäische Zeit per Gesetz festgelegt wurde. Zuvor galt in jedem Ort eine andere Zeit, die sich nach dem Stand der Sonne richtete. Während des Ersten Weltkriegs wurde dann erstmals eine Sommerzeit eingeführt, um Kohleenergie zu sparen – damals allerdings noch in anderen Intervallen.

Die Ölkrise von 1973 führte dazu, dass verschiedene Länder Europas die Zeitumstellung einführten. Deutschland zögerte zunächst noch, zog dann aber im Jahr 1980 nach. Zuletzt wurde die Regelung 1996 geändert. Sämtliche Sommerzeiten Europas wurden damals vereinheitlicht und als Gegenpol die Winterzeit eingeführt. Aktuell überprüft das EU-Parlament den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit, um vielleicht eine “ewige Sommerzeit” einzuführen. Aber so Recht entscheiden mag man sich momentan auch in Brüssel in Sachen Zeitumstellung noch nicht.