Info-Veranstaltung mit großen Interesse – Kommunalpolitik ist keine reine Männersache mehr

TRIER. Politik ist schon lange keine reine Männersache mehr. Fakt ist jedoch auch, dass Frauen weiterhin in der Politik, auch auf kommunaler Ebene, deutlich unterrepräsentiert sind. Um Frauen für die Kommunalpolitik und die 2024 anstehende Wahl zu begeistern, fand eine Informationsveranstaltung im Kreishaus statt, welche die Gleichstellungsbeauftragte Angelika Mohr in Kooperation mit den Landfrauen Trier-Saarburg organisiert hatte.

Landrat Stefan Metzdorf begrüßte die rund 20 Frauen gemeinsam mit Angelika Mohr im Sitzungssaal der Kreisverwaltung. Als ehemaliger Ortsbürgermeister hob er die Wichtigkeit des politischen Engagements hervor und ermutigte sie dazu, sich ebenfalls auf kommunaler Ebene zu betätigen.

Anschließend wurde der Referentin Agneta Psczolla vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz das Wort überlassen, um die Zuhörerinnen in die Grundlagen der kommunalpolitischen Arbeit einzuführen. In ihrem Vortrag zeigte sie auf, welche Stolpersteine Frauen auf dem Weg in die Politik zu erwarten haben – sei es der Faktor Zeit neben Familie und Beruf, mitunter abschreckende Umgangsformen in der Kommunalpolitik, starre Rollenbilder oder parteiinterne Nominierungsprozesse. Agneta Psczolla gab dabei auch allgemeine und praktische Hinweise und erklärte, welche Rechte und Pflichten man als Ratsmitglied hat, wie man kandidiert und sich fortbilden kann.

Die Referentin stellte außerdem Möglichkeiten vor, wie man die Rahmenbedingungen und den Einstieg für Frauen in die Politik verbessern kann. Wichtig seien auch Informations- und Netzwerkveranstaltungen wie jene in der Kreisverwaltung, um Frauen zum politischen Engagement und zur Kandidatur zu ermuntern.

Stammtisch für Frauen

Bei einem moderierten Talk mit aktiven Frauen aus der Politik entstand die Idee, sich regelmäßig zu einem Stammtisch zu treffen. Alle Frauen, die ebenfalls politikinteressiert sind und an den Treffen teilnehmen möchten, können sich bei Angelika Mohr unter gleichstellungsbeauftragte@trier-saarburg.de melden.