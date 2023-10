Betrunken gegen Mauer geknallt: Suff-Fahrten und Führerscheinentzüge in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die letzten beiden Tage mehrere Alkoholfahrten an. verschiedenen Orten im Großherzogtum, bei denen es teilweise zu Unfällen kam.

Am 25.10.2023 konnten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der N13B in Hellingen gegen 17.45 Uhr bei einem Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen, so dass ein Alkoholtest bei diesem durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv, so dass der Führerschein eingezogen wurde.

Gegen 23.30 Uhr ereignete sich in der Rue du Cimetière in Roodt-Syr ein Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge verlor die Fahrerin beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer. Der Alkoholtest vor Ort verlief positiv. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Protokoll wurde erstellt.

Bei einer Verkehrskontrolle am 26.10.2023 auf der Hauptstrooss in Heinerscheid wurde gegen 0.45 Uhr ein Fahrer gestoppt, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Demselben wurde ein provisorisches Fahrverbot zugestellt.

Kurze Zeit später fiel einer Polizeistreife in Ettelbrück ein Fahrzeug aufgrund seiner verdächtigen Fahrweise auf. Bei der Kontrolle der Fahrerin nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Da die Fahrerin den Alkoholtest verweigerte wurde der Führerschein eingezogen.

Des Weiteren wurde kurz vor 3.00 Uhr im Rahmen einer Kontrolle auf der Aire de Capellen ein Fahrzeug angehalten, bei dem den Beamten Cannabisgeruch entgegenschlug. Bei der anschließenden Kontrolle konnte eine geringe Menge Cannabis sichergestellt werden. Der Fahrer gab an, dieses vor kurzem konsumiert zu haben. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Protokoll wurde erstellt.

Schließlich wurde gegen05.15 Uhr eine Polizeistreife an einer Tankstelle am Windhof auf einen Fahrer aufgrund seines auffälligen Verhaltens aufmerksam. Ein Alkoholtest beim dem Fahrer verlief positiv. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)