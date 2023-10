++ Wetter: Herbstlicher Wochenbeginn in der Region – so werden die nächsten Tage ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es zum Beginn der neuen Woche herbstlich mit Wolken und Regen. Am Montag sei es zum Start in den Tag nach Nebelauflösung zunächst noch heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mit. Vom Südwesten her verdichte sich dann aber die Bewölkung, und es könne am Nachmittag regnen.

Am Dienstag zieht den Meteorologen zufolge von Süden aus zunehmend starke Bewölkung auf. Ab dem Vormittag setze dann aus Süden her schauerartiger Regen ein. Am Nachmittag sei stellenweise kräftiger Regen möglich. Der Mittwoch beginne stark bewölkt, und vereinzelt könne es auch Niederschlag geben. Zum Wochenstart steigen die Temperaturen auf maximal 16 Grad. (Quelle: dpa)