Erleichterung in Thalfang: Intensive Suche nach vermisstem Jugendlichen erfolgreich

THALFANG-BÄSCH. Am Dienstagabend, den 10.10.2023, erreichte die Polizei Morbach gegen 20.50 Uhr die Nachricht über einen vermissten jugendlichen Bewohner einer Jugendhilfeeinrichtung in Thalfang-Bäsch. Die Person habe am frühen Abend die Einrichtung in unbekannte Richtung verlassen.

Da eine Gefahrenlage für den Vermissten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde durch starke Kräfte der Polizei sowie der Freiwilligen Feuerwehren eine großangelegte Suche nach dem Jugendlichen gestartet. Die Person konnte schließlich gegen 1.10 Uhr unweit der Jugendhilfeeinrichtung durch Polizeikräfte der Polizeiinspektionen Hermeskeil und Morbach wohlbehalten aufgegriffen werden.

Der junge Mann wurde anschließend wieder den Verantwortlichen der Einrichtung überstellt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Thalfang und Bäsch mit starken Kräften sowie die Drohneneinheit der Feuerwehr Noviand. Des Weiteren wurden die Suchmaßnahmen durch die Mantrailer-Hundestaffel Eifel / Mosel sowie den Polizeihubschrauber unterstützt. Außerdem waren im Einsatz eine Besatzung des DRK sowie die Polizei Morbach mit Unterstützungskräften der Polizeiinspektion Hermeskeil. Die Polizei Morbach bedankt sich bei allen Einsatzkräften für die professionelle Zusammenarbeit. (Quelle: Polizeidirektion Trier)