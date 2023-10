Mildes Wetter angesagt: Sonne-Wolken-Mix in der Region

REGION TRIER/OFFENBACH. In den kommenden Tagen soll das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild und wechselhaft werden.

Am Sonntag erreichen die Temperaturen in der Spitze 18 bis 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. In Trier kann das Thermometer sogar auf 23 Grad klettern.

Es wird wechselnd bewölkt und im Südwesten häufig auch heiter. Für Montag erwarten die Meteorologen wolkige Bedingungen, besonders im Süden und Südwesten soll es aber auch heitere Abschnitte geben. Bei Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad bleibt es trocken.

Am Dienstag werde es wechselnd bewölkt, im Norden können auch dichtere Wolken aufziehen. Im Tagesverlauf soll sich zeitweise auch die Sonne zeigen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad, im Saarland und in der Pfalz sind bis zu 25 Grad möglich. Örtlich kann es leicht schauern, meist bleibt es aber trocken.