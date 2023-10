Erden: Nach lebensgefährlicher Manipulation in Trittenheim erneut Weinbergsbahnen manipuliert

ERDEN. Wie von lokalo.de berichtet, konnte sich ein 21-jähriger Winzersohn aus Trittenheim am 25.9.2023 nur durch einen beherzten Sprung retten, als die Monorackbahn im Steillagen-Weinberg seines Vaters hangabwärts sauste und sich nicht mehr abbremsen ließ. Unbekannte hatten die Weinbergsbahn derart manupiliert und sogar den Aufpralldämpfer am Ende der Bahn entfernt, dass eine lebensgefährliche Situation für den 21-Jährigen entstand.

Wie die Polizei mitteilt, wurden nun am 3.10.2023 zum Teil ähnliche Veränderungen auch an zwei Zahnradbahnen in der Weinlage “Erdener Prälat” an der B53 zwischen Ürzig und Kinheim zur Anzeige gebracht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen Montagnachmittag, 2.10., und Dienstag, 3.10.2023, 8.00 Uhr, an den beiden Bahnen zu schaffen gemacht haben. Dabei wurden Sicherheitseinrichtungen für die Steuerung und den Aufprallschutz entfernt oder beschädigt.

Die Polizei Bernkastel-Kues ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich umgehend unter der Telefonnumer 06531/9527-0 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de zu melden. Allen Betreibern von Monorackbahnen oder ähnlichen Gerätschaften wird weiterhin eine sorgfältige technische Überprüfung vor Inbetriebnahme empfohlen. (Quelle: )