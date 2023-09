Konz: Einbruch in zwei Dienstgebäude der Deutschen Bahn – Bundespolizei sucht Zeugen!

KONZ. Wie die Bundespolizei Trier mitteilt, drangen bisher unbekannte Täter im Zeitraum vom Freitag, 8.9.2023, 17.00 Uhr bis Montag, 11.9.2023, 6.20 Uhr gewaltsam in zwei Dienstgebäude der Deutschen Bahn in der Granastraße 124 in Konz ein.

Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumen, indem sie mit einem Brecheisen die Fenster aushebelten. Im Gebäude wurden mehrere Räume gewaltsam geöffnet und durchsucht. Die Einbrecher entwendeten eine Geldkassette mit 500 Euro Bargeld, 200 Euro in Briefmarken und mehrere Karten für Car-Sharing-Fahrzeuge.

Nach durchgeführter Spurensicherung ermittelt die Bundespolizei Trier wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs. Sachdienliche Hinweise werden entgegengenommen unter 0651 – 43678-0.