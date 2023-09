“Lucky-Lake-Festival” in Losheim: 21-Jähriger auf Speed rastet völlig aus – vier Sanitäter verletzt

LOSHEIM AM SEE. Ein 21-jähriger, in Saarbrücken wohnender Mann rastete auf dem sogenannten “Lucky-Lake-Festival” am Sonntag, dem 3.9.2023, um 20.30 Uhr am Losheimer Stausee völlig aus. Der stark betrunkene und offenbar unter Drogeneinfluss stehende Besucher des Festivals lief zunächst als hilflose Person beim Sicherheitspersonal der Veranstaltung auf.

Der Sicherheitsdienst zog die eingesetzten Rettungssanitäter der Veranstaltung zur Behandlung hinzu. Diese transportierten den Mann liegend auf einer Trage zum Sanitätszelt. Dort schlug der Betrunkene plötzlich einem Sanitäter mit der Faust ins Gesicht. Mit einer vermutlich abgerissenen oder abgebrochenen Metallstange der Trage schlug er einem anderen Sanitäter in die Rippen und einer Sanitäterin auf den linken Unterarm. Einer weiteren Rettungssanitäterin verpasste er ebenfalls einen Faustschlag ins Gesicht.

Die sofort zum Sanitätszelt geeilten Polizeibeamten einer operativen Einheit der saarländischen Polizei überwältigten den sich heftig wehrenden und spuckenden Mann, brachen dessen Widerstand, fesselten ihn und transportierten den Mann gefesselt und mit Spuckschutz versehen zur Polizeiinspektion Nordsaarland. Dort wurde dem Mann auf Anordnung des Bereitschaftsrichters eine Blutprobe entnommen.

Während der gesamten Diensthandlung beleidigte der 21-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten ständig und fortgesetzt. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Beschuldigten noch eine geringe Menge an Marihuana. Zudem räumte er den Konsum von Amphetaminen ein.

Nach Beendigung der Maßnahmen übergaben die Beamten den Randalierer in die Obhut seiner Mutter, die ihn auf der Dienststelle in Wadern abholte. Gegen den Beschuldigten laufen jetzt entsprechende Strafverfahren. Von den eingesetzten Polizeibeamten wurde niemand verletzt, die vier eingesetzten Rettungskräfte erlitten glücklicherweise nur leichtere Verletzungen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)