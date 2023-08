Crash im Gegenverkehr: 36-Jähriger bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

HOCHSPEYER/FRANKENSTEIN. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der B37 zwischen Frankenstein und Kaiserslautern sind vier Menschen verletzt worden.

Unter den Unfallopfern war auch ein Schwerverletzter, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr bestehe für den 36-Jährigen aber nicht.

Der Mann war bei dem Aufprall der beiden Fahrzeuge in seinem Wagen eingeklemmt worden. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 36-Jährige war nach ersten Erkenntnissen der Ordnungshüter mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Seiner Aussage zufolge habe er während der Fahrt gesundheitliche Probleme erlitten, teilte die Polizei mit.