“Mammutaufgabe” Europa- und Kommunalwahl 2024: Neues Trierer Orga-Team wirbt um Wahlhelfer

TRIER. Am 9. Juni 2024 findet mit der Europa- und Kommunalwahl die „Wahl der Wahlen“ statt. Ihre Organisation ist die aufwendigste, da in Trier mit der Wahl der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowie der Ortsbeiräte insgesamt 40 Stimmabgaben auf einmal stattfinden.

Um diese Mammutaufgabe zu stemmen, bedarf es einerseits eines gut vorbereiteten Organisationsteams und andererseits einer Vielzahl an Wahlhelfern. Dabei hat sich das Orga-Team im Rathaus ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Seit 1. Juli ist das neue Team des Bereichs Wahlen, das seit 1. Januar dem Amt StadtForschungEntwicklung zugeordnet ist, vollzählig. Leiter Thomas Oberkirch freut sich als studierter Politik- und Verwaltungswissenschaftler und Assessor des Verwaltungsdienstes auf die „verantwortungsvolle Aufgabe und anstehenden Herausforderungen.“ Unterstützt wird er von Stellvertreterin Antonia Willger. Nachdem sie ihr Duales Bachelor-Studium bei der Stadtverwaltung erfolgreich abgeschlossen hatte, stellte sie ihr Können schon bei der OB-Wahl 2022 unter Beweis.

Diese Erfahrungen sind bei der Europa- und Kommunalwahl 2024 für das Team sehr wichtig. Dritte im Bunde ist Kim Benra, die hauptsächlich die Organisation der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer übernimmt und als Ansprechpartnerin fungiert. Sie hat ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung erfolgreich abgeschlossen und freut sich auf die ersten Erfahrungen und das Arbeiten im Team. Durch die Zuordnung des Wahlbereichs zum Amt StadtForschungEntwicklung gewinnt man mit Vize-Amtsleiterin Dr. Nicole Thees weitere zusätzliche strategische Unterstützung.

Nach kurzer Einarbeitungsphase steht für das Team im November/Dezember bereits die Wahl des Jugendparlaments (Jupa) an. Sie wird zwar größtenteils von den Schulen und der Jupa-Geschäftsstelle organisiert, dennoch steht der Bereich Wahlen in organisatorischen und rechtlichen Belangen zur Seite. Um frühzeitig einen Eindruck der Aufgaben bei der Europa- und Kommunalwahl zu erhalten, fand ein Austausch mit dem Wahlteam von 2019 statt.

Mit den neuen Erkenntnissen wurden viele Herausforderungen schnell erkennbar: Eine zentrale ist die Rekrutierung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, von denen man 1111 gewinnen will. Auch hier will der Bereich Wahlen neue Wege gehen und entwickelt zurzeit Strategien. So wurde die Rubrik Wahlen auf der städtischen Homepage (www.trier.de/wahlen) ergänzt. Hier können sich die Bürgerinnen und Bürger sowohl über bevorstehende Urnengänge als auch über die Aufgaben von Wahlhelfenden informieren.

Die Website dient zudem als Anmeldeplattform für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Damit das für alle Interessierten so einfach wie möglich ist, werden verschiedene Optionen zur Verfügung gestellt. Die Bereitschaft zur Übernahme der ehrenamtlichen Tätigkeit kann telefonisch (0651/ 718-4193), postalisch (Stadtverwaltung – Bereich Wahlen, Am Augustinerhof, 54290 Trier), persönlich im Rathaus, per E-Mail (wahlen@trier.de) oder durch eine Online-Plattform (https://t1p.de/lqk0l) mitgeteilt werden. Die Gestaltung der Plattform ist abgeschlossen, so dass sie schon genutzt werden kann. Damit das Interesse an dem Ehrenamt geweckt wird, wurden zusätzlich ein neuer Info-Flyer und Plakate gestaltet.

Doch auch die Arbeiten im Hintergrund sind im Vorfeld sehr wichtig. Es gab bereits zahlreiche Gespräche mit städtischen Ämtern und externen Partnern. Zudem stand eine Besichtigung der SWT-Arena in Trier-Nord auf dem Programm, da dort am Wahlsonntag die zentrale Auszählung der Briefwahl stattfindet. Darüber hinaus wurden mögliche neue Wahllokale auf ihre Tauglichkeit geprüft.

Gute Erreichbarkeit und Barrierefreiheit spielen eine wichtige Rolle. Zudem ist zu erwarten, dass die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler erneut steigt. Auch hier sollen die Prozesse optimiert werden. Die Briefwahlunterlagen können dann vor Ort im früheren Bürgeramt (Rathaus am Augustinerhof) abgeholt werden. Dort können die Stimmen auch direkt abgegeben werden. Das neuformierte Wahlteam ruft alle Interessierten auf, sich für einen Einsatz am Wahlsonntag zu melden. (Quelle: Stadt Trier)