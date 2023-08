Trierer Kulturwandertage Mitte Oktober mit kostenlosen Angeboten für Schüler

TRIER. Eine szenische Lesung im Theater besuchen, sich im Comiczeichnen ausprobieren oder eine kreative Pause in der Stadtbücherei einlegen: Die Kulturwandertage für Trierer Schulen laden auch in diesem Jahr alle Trierer Schülerinnen und Schüler ein, die städtische Kultur zu entdecken und sich künstlerisch auszuprobieren.

Von der Jugendkunstschule „Le Filou“ bis hin zum Zentrum der Antike mit Rheinischem Landesmuseum und Römerbauten – kurz vor den Herbstferien öffnen 14 Kultur- und Bildungseinrichtungen vom 9. bis 12. Oktober ihre Türen mit maßgeschneiderten Angeboten für Kinder und Jugendliche. Zur Auswahl stehen vielfältige Aktivitäten von Theaterbesuchen über Atelier- und Stadtführungen bis hin zu Kreativ- und Kunstworkshops. Koordiniert werden die Projekttage vom städtischen Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz.

Kulturdezernent Markus Nöhl erläutert das Konzept: „Mit den Kulturwandertagen möchten wir das gemeinsame Erleben kultureller Angebote und das künstlerische Schaffen von Kindern und Jugendlichen in Trier fördern. Natürlich ist die Teilnahme für alle auch in diesem Jahr kostenfrei – denn kulturelle Teilhabe darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Ich lade alle Trierer Schülerinnen und Schüler herzlich ein, an den Kulturwandertagen teilzunehmen.

Folgende Kultureinrichtungen sind 2023 bei den Kulturwandertagen dabei: Bildungs- und Medienzentrum mit Stadtbücherei, Volkshochschule, und Musikschule, Dom-Information, Europäische Kunstakademie, Jugendkunstschule Le Filou, Karl-Marx-Haus, Lokale Agenda 21 Trier, Museum am Dom, Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek Trier, Stadtmuseum Simeonstift, SWT-Arena Trier, Trier Tourismus und Marketing GmbH, Tuchfabrik sowie das Zentrum der Antike mit Rheinischem Landesmuseum Trier und den Römerbauten.

Lehrkräfte aller Trierer Schulen können ihre Schülerinnen und Schüler bis Freitag, 29. September, online für die Kulturwandertage anmelden: www.trier.de/kulturwandertag. Auf der Website ist auch das gesamte Programm zu finden. Auf Anfrage versendet das Amt für Stadtkultur und Denkmalschutz zudem die Programmbroschüre zusätzlich per Post nach Hause. Dafür muss eine E-Mail geschrieben werden an kulturwandertag@trier.de.

(Quelle: Stadt Trier)