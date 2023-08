Eingangstüren aufgehebelt, Kupferkabel und Fahrräder geklaut: Einbrüche in Luxemburg am Wochenende

LUXEMBURG. Für das zurückliegenden Wochenende meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche im Großherzogtum.

Gegen 11.55 Uhr wurde der Polizei am 26.8. ein Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der rue de Chicago in Luxemburg-Stadt gemeldet. Dabei wurde ersten Erkenntnissen nach die Haupteingangstür des Wohngebäudes aufgehebelt um sich anschließend Zugang zu den Kellerräumen zu verschaffen.

In der rue de Muhlenbach wurde am Nachmittag des selben Tages ein weiterer Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Auch hier wurde zunächst die Haupteingangstür aufgehebelt um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Es wurde u.a. ein Fahrrad gestohlen.

Am Abend des 26.8. wurde ein Diebstahl auf einer Baustelle in der rue Lohr in Mersch gemeldet. Die mutmaßlichen Täter, die mit einem Lieferwagen unterwegs waren, konnten kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt werden. Bei der Kontrolle des Lieferwagens wurden mehrere Kupferkabel entdeckt. Der Lieferwagen sowie die Kupferkabel wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und die beiden Verdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Kurz vor 1.30 Uhr verschafften sich am 27.8. unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der route d’Esch in Luxemburg-Gasperich. Sie wurden allerdings von einem Bewohner überrascht, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Gegen 9.20 Uhr wurde ein weiterer Einbruch in eine Garage in der rue de Merl in Luxemburg-Merl gemeldet. Dabei hatte(n) die oder der Täter die Garagentür geöffnet und anschließend zwei Fahrräder gestohlen.

Bereits kurz zuvor war ein Einbruch in eine Wohnung an der Place François-Joseph Dargent in Luxemburg-Stadt gemeldet worden. Dabei hatte(n) die oder der Täter die Tür der Wohnung aufgebrochen und anschließend die Wohnung durchwühlt.

In allen Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)