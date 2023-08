Kellertüren aufgebrochen, Schränke durchwühlt, Bargeld geklaut: Zahlreiche Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die letzten beiden Tage zahlreiche Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 21. August 2023 wurde ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Rue Adolphe Weis in Bereldange gemeldet bei dem ein bis dato unbekannter Täter eine Kellertür aufbrach und anschließend diverse Gegenstände entwendete.

In der Rue de Hollerich in Luxemburg-Gare verschaffte sich ein Täter am 22. August 2023 ebenfalls Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses, wo er mehrere Kellertüren aufbrach und ersten Erkenntnissen nach ein Fahrrad entwendete.

Am späten Nachmittag des 22.8.2023 drang ein bislang unbekannter Täter durch die offene Hintertür in ein Einfamilienhaus am Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt ein und entwendete eine Handtasche, bevor er flüchtete.

Gegen Abend meldete ein Nachbar einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Jean-Baptiste Schwartz in Heisdorf. Ersten Erkenntnissen nach gelangte der Täter durch eine aufgebrochene Fenstertür ins Innere und durchwühlte mehrere Räume.

In der Rue de l’Independance in Olm wurde ebenfalls ein Einbruch gemeldet. Dabei hebelten die oder der Täter eine Fenstertür auf um in das Haus zu gelangen. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht.

Am späten Abend wurde ein Einbruch in der Rue Principale in Munsbach gemeldet, bei dem nach ersten Erkenntnissen das Badezimmerfenster mit einem Ziegelstein eingeschlagen wurde. Mehrere Räume wurden durchsucht und ein Laptop entwendet.

Am 22.0.2023 ereignete sich in der Rue Jean Braun in Crauthem ein Einbruch, bei dem ein unbekannter Täter durch die Kellertür in das Haus eindrang, mehrere Schränke durchwühlte und Bargeld entwendete.

In der Rue des Genets in Düdelingen hebelte ein bis dato unbekannter Täter die Terrassentür auf, durchwühlte das Haus und flüchtete anschließend mit mehreren Wertgegenständen (Uhren, Schmuck, Handtaschen).

In allen Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Präventive Ratschläge zur Vorbeugung von Einbrüchen finden sich unter: https://police.public.lu/fr/prevention/cambriolages.html. (Quelle: Police Grand-Ducale)