Luxemburg: Motorradfahrer stürzt und prallt gegen Verkehrszeichen – Schwer verletzt!

DÜDELINGEN/LUXEMBURG . Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, kam es am heutigen Dienstag, 22. August 2023, zwischen Düdelingen und Zoufftgen (F) gegen 13.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der Motorradfahrer war in Richtung Frankreich unterwegs und verlor aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er rutschte mit dem Motorrad über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben und prallte dabei gegen ein Verkehrszeichen.

Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde aufgenommen.